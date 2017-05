Firenze, 30 maggio 2017 - Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, torna sulla vicenda del nuovo stadio e sul momento della Fiorentina nel corso del suo intervento in diretta negli studi di Lady Radio. "E' un dato che dal 2002 i Della Valle hanno fatto fare progressi importanti alla Fiorentina: hanno preso il club che era in C2 ed in condizioni disperate. Rispetto la volontà di Andrea Della Valle di prendersi del tempo per riflettere, ma lo aspetto a Firenze anche perché credo che sia giusto essere chiari sulle prospettive sia della società che della città. Lo dico con il massimo del rispetto e della fiducia perché sono fiducioso nella passione che Andrea Della Valle ha verso questa squadra, anche perché ogni giorno l'ho sempre visto allo stadio cosi'".

Nardella ha proseguito: "Da tifoso io capisco l'amarezza dei tifosi per questo anno che è stato un anno sfortunato e negativo sotto gli occhi di tutti.Però, come già detto, io credo che in questo momento dobbiamo guardare all'interesse della Fiorentina e di Firenze. Per questo mi sono rivolto alla proprietà, ai fratelli Della Valle, per rilanciare insieme il progetto della Fiorentina e di Firenze. Come amministrazione noi siamo impegnati 'pancia a terra' per realizzare il nuovo stadio. Questa è una risposta non solo alla città ma è anche una risposta al progetto sportivo. Non dimentichiamo che le società sportive che in Italia hanno puntato sugli stadi di proprietà hanno dato anche una svolta alla loro finanza e al loro progetto sportivo. Mi dispiace citare la Juventus, da tifoso fiorentino non avrei voluto farlo".