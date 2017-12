Roma, 27 dicembre 2017 - "Ci è mancato il primo tempo. Siamo stati troppo imprecisi e poco pericolosi. poi nel secondo abbiamo reagito e la squadra ha fatto la partita, ma non siamo riusciti a rimediare allo svantaggio iniziale". Questa l'analisi di Stefano Pioli su RaiSport al termine del quarto di finale di tim Cup perso dalla Fiorentina all'Olimpico contro la Lazio. Il tecnico viola si è lamentato con il direttore di gara per i soli 3' di recupero concessi nel secondo tempo: "Ho avuto da ridire per la perdita di tempo da parte dei giocatori della Lazio. Tre minuti di recupero mi sono sembrati pochi, ma ormai questo non cambia il risultato finale" dice Pioli. "Siamo stati poco precisi e non siamo riusciti a servire il nostro attaccanti. La Lazio ha avuto il merito di approfittare dei nostri errori".