Firenze, 28 luglio 2017 - Addio con strascico polemico da parte di Ciprian Tatarusanu appena trasferitosi al Nantes per circa 5 milioni di euro. Il portiere rumeno ha postato su Instagram una propria foto con la nuova maglia e un messaggio rivolto ai sostenitori della sua ex squadra, la Fiorentina: 'Allez Nantes e spero che i tifosi viola riuscissero finalmente a pronunciare il mio nome". Un messaggio pungente (e caratterizzato anche da un bell'errore di grammatica, ma essendo straniero lo si può perdonare).

Allez Nantes! E spero che i tifosi viola riuscissero a pronunciare finalmente il mio nome😂👍👍 Un post condiviso da Tatarusanu Ciprian (@ctatarusanu) in data: 28 Lug 2017 alle ore 05:06 PDT

Immediati commenti ironici via web da parte degli stessi tifosi della Fiorentina. Per esempio: "Io non lo so pronunciare ma appena ho saputo che sei andato via sono corso a fare l'abbonamento....buona fortuna tifosi del Nantes...".

Ma c'è anche chi difende Tata: "Vedi,quelli che ti hanno insultato per tutto l'anno non capiscono nemmeno che era una battuta... Ho visto che comunque la maggior parte dei viola la pensa come me: cioè che saresti stato il portiere giusto per noi. Peccato davvero che te ne sei andato buona fortuna a te e a Ranieri".

Decisamente più signore Federico Bernardeschi, che a Torino, in conferenza stampa, ha detto: "Un messaggio alla Fiorentina? Io l'ho ringraziata, perché 12 anni sono tanti. Voglio ringraziare la società per quello che ha fatto per me, perché mi ha fatto diventare un uomo, e tutte le persone che mi sono state sempre accanto. Un ringraziamento di cuore", ha aggiunto.