Moena (Trento), 20 luglio 2017 - Nel ritiro della Fiorentina, a Moena, c'è chi parte, torna e riparte (Kalinic); chi non arriva (Bernardeschi) e chi è ben contento della sua nuova avventura in viola. E' il caso del norvegese Rafik Zekhnini che è stato presentato nel ritiro di Moena. "Ho scelto la Fiorentina perché è un grande club. Sono pronto per fare un ulteriore passo importante nella mia carriera. Ho sentito delle buone cose sull'atmosfera che c'e' allo stadio e sui tifosi fiorentini. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare con il mister, me ne hanno parlato bene, e poi ci sono anche degli ottimi giocatori".

Zekhnini non ha paura di paragoni impegnativi: "Io come Salah? Lo conosco bene, penso che siamo abbastanza simili come calciatori perché anche io sono veloce - ha aggiunto il calciatore norvegese -. Spero di fare gol, assist e belle prestazioni come ha fatto lui con questa maglia". Zekhnini si è presentato ai tifosi viola con un gol nel test amichevole giocato dalla Fiorentina contro il Trento. "E' stata una bella sensazione segnare - ha proseguito -. La cosa più importante è che la squadra abbia giocato bene e che abbiamo vinto. Non e' stato semplice scendere subito in campo ma i compagni mi hanno reso tutto facile. Pioli? E' un allenatore molto bravo e una bella persona. Ho sentito tante belle cose su di lui e voglio dimostrargli che ha fatto una buona scelta a puntare su di me. Ianis Hagi mi fa da interprete in squadra ma ho conosciuto anche altri compagni e ho trovato delle belle persone. C'e' anche una bella atmosfera nello spogliatoio". Zekhnini arriva dal calcio norvegese, ma ha fortemente voluto venire a giocare in Italia.

"Ho visto molte partite della serie A, so che c'è un calcio molto tattico e molto difficile - ha concluso l'esterno offensivo di origini marocchine -. Ci sono tanti bravi giocatori e una bella atmosfera negli stadi. Posso citare Cuadrado e Dybala, o Salah (oggi al Liverpool, ndr) come giocatori che qui giocano e che mi hanno ispirato. Spero di fare bene qui. In questo momento penso soprattutto ad allenarmi bene e a dimostrare al mister che merito spazio. Non penso a quanto tempo posso avere in campo in questa stagione, penso solo a fare bene in allenamento".

Al fianco del nuovo acquisto il club manager viola, Giancarlo Antognoni: "Come abbiamo visto nella partita contro il Trento Zekhnini predilige attaccare lo spazio e cercare di superare l'avversario, è un calciatore moderno. Hummels, giocatore del Borussia Dortmund, una grande difensore, ha detto che quando lo ha incontrato in una partita importante di Europa League, è rimasto molto impressionato dalla sua prestazione - ha aggiunto l'ex capitano -. Questo vuol dire che pur essendo giovane qualcosa ha gia' dimostrato. E' nato nel 1998, è un esterno offensivo, un calciatore che ha giocato in quasi tutte le nazionali giovanili norvegesi. Nonostante la sua giovane età ha giocato 43 partite nel club dove militava, l'Odd, facendo nove gol. E' un calciatore che segna e fa segnare".