Firenze, 13 luglio 2017 - E’ Marko Pjaca il giocatore che la Fiorentina vuole dalla Juventus come parziale contropartita nella trattativa per l’eventuale sbarco di Bernardeschi a Torino. Niente Sturaro, niente Rincon: il vero obiettivo di Corvino è l’attaccante esterno croato che la Juve ha acquistato l’anno scorso dalla Dinamo Zagabria per 23 milioni di euro.

Pjaca sta ultimando il recupero dopo l’operazione eseguita a marzo per la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro: un crack in Nazionale dal quale l’attaccante sta riemergendo in anticipo rispetto ai tempi previsti. L’attaccante croato è un giocatore che Corvino segue da tempo: voleva portarlo a Bologna nel gennaio del 2015 e quando è arrivato a Firenze ha provato ad anticipare il blitz della Juve con la Dinamo Zagabria, missione impossibile considerati i 23 milioni pagati subito dai bianconeri rispetto all’ipotesi di prestito con obbligo di riscatto avanzata allora dalla Fiorentina.

Il direttore dell’area tecnica viola ha già raggiunto un accordo con Marko Naletilic, procuratore di Pjaca: una trattatativa facilitata anche dal grande rapporto di amicizia e stima, essendo stato Corvino il testimone di nozze nel suo matrimonio. Naletilic non ha potuto precedentemente orientare la trattativa per la diversità delle offerte messe sul piatto, ma ora ha voce in capitolo e anche il giocatore è pronto ad accettare la nuova destinazione. La richiesta della Fiorentina quindi è chiara, da stabilire il valore da attribuire a Pjaca all’interno della maxi operazione con Bernardeschi: potrebbe essere vicino alla realtà un conguaglio di 25 milioni in contanti, più il cartellino di Pjaca.

L’incognita riguarda ovviamente le condizioni di un attaccante che si è sottoposto ad un’operazione così delicata, anche sa Torino arrivano report assolutamente tranquillizzanti sullo stato dell’arte: Pjaca è in anticipo rispetto alle previsioni e potrebbe essere disponibile anche per l’inizio di campionato. La sua prima stagione nella Juve è stata ovviamente segnata dal grave infortunio: comunque per lui 14 presenze in campionato, 4 in Champions con un gol decisivo al Porto negli ottavi di finale poco prima dell’infortunio in Nazionale.

Maggiore eleganza e/o riconoscenza si sarebbe nel frattempo aspettata la Fiorentina da Bernardeschi, intervistato a Ibiza dalla «Gazzetta dello Sport» in un contesto in cui si fa ampio riferimento a stabilimenti esclusivi e bottiglie di champagne. Zero parole di riconoscenza per i viola («Credo che andrò in ritiro con loro») e attestato di amore per la Juve («Chi non vorrebbe giocarci?») con dichiarazioni poco opportune sulla felicità per le nuove avventure di Borja nell’Inter e di Kalinic _ ancora tutta da dimostrare _ nel Milan. Bernardeschi sarà multato per aver rilasciato un’intervista non autorizzata, danni collaterali e spiccioli probabilmente rispetto alla scelta calcolata di rompere definitivamente con la società viola.