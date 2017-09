Firenze, 8 settembre 2017 - Il sindaco Dario Nardella ha incontrato Diego e Andrea Della Valle Marche. Una visita in casa Tod's, quella di stamani, che si è tenuta nel più stretto riserbo.

Nardella è andato nelle Marche insieme all’assessore allo sport, Andrea Vannucci.

L'incontro ha avuto al centro il futuro viola sia sul fronte del nuovo stadio - progetto che la società vorrebbe portare avanti - che su quello del rapporto fra la società e la città e quindi, più in generale, le prospettive viola. Del resto di settimana in settimana si avvicina il termine - fissato al 31 dicembre - entro il quale la Fiorentina dovrebbe presentare il progetto esecutivo per la cittadella viola, il complesso allargato che comprenderà anche il nuovo stadio oltre a molti servizi.

"Era programmata da tempo: desideravo far visita ai Della Valle e alla loro azienda, un'occasione per fare il punto della situazione dopo la pausa estiva e all'inizio del campionato. Ho trovato sia Diego che Andrea Della Valle in ottima forma", fa sapere in serata lo stesso sindaco. "Con loro c'era anche Mario Cognigni: hanno dimostrato grande attenzione per Firenze e volontà di proseguire nel progetto Fiorentina e di spingere concretamente sul sogno del nuovo stadio. Credo che presto rivedremo i Della Valle a Firenze per consolidare il rapporto di fiducia con la città".