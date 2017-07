Firenze, 24 luglio 2017 - Volendo rileggere la cronologia degli affari viola, il nome di Matias Kranevitter, argentino con passaporto italiano, dell’Atletico Madrid, non è una novità assoluta. La differenza, però, rispetto agli altri due (timidi) tentativi è che questa volta la Fiorentina sembra fare davvero sul serio.

A sondare il terreno nei confronti del centrocampista – appena rientrato a Madrid dal prestito al Siviglia – era stato a suo tempo addirittura Daniele Pradè. Solo un sondaggio, certo, proprio come quello che Corvino aveva affidato a uno dei suoi uomini di fiducia quando, a maggio, la Fiorentina si è presentata a Siviglia. Per parlare con il giocatore (forse) e per incontrare il suo manager (sicuramente). In quei giorni, certo, l’addio di Vecino pareva una cosa più che improbabile, ma Kranevitter piaceva – e piace sopratutto adesso – perché è garanzia di esperienza, di abilità tattica e prestazioni in un ruolo dove appunto, il ’vecchio’ punto di riferimento (Vecino) è ormai con la valigia pronta.

Così si arriva alla storia di questi giorni, di queste ore. Con la Fiorentina che, dalla Spagna arrivano conferme piuttosto precise, avrebbe ripreso in fretta i contatti con l’Atletico per arrivare a tesserare l’argentino. La base della trattativa sembra addirittura essere semplice: la società viola dopo aver tentato la via del prestito (per la verità non molto gradita al club di Madrid), ha chiesto notizia del prezzo del cartellino del centrocampista: otto i milioni richiesti, ma in realtà (raccontano ancora in Spagna), con un gettone di 6 milioni alla mano, si può arrivare a definire la cosa senza troppi problemi.

Kranevitter, quindi, come alternativa immediata all’addio di Vecino, al punto che la Fiorentina avrebbe già studiato la formula del contratto da proporre al giocatore: contratto per quattro stagioni, con un ingaggio che si rifà a quanto Kranevitter si vede liquidare dall’Atlertico. Il suo contratto con gli spagnoli è in scadenza nel giugno del 2020.