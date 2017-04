Firenze, 14 aprile 2017 - La Fiorentina perde il suo capitano proprio alla vigilia del derby casalingo contro l'Empoli (in campo sabato 15 aprile alle 15), gara importante per le residue speranze europee dei viola (obbligati a vincere), mentre gli azzurri cercano punti per respirare un po' in chiave salvezza. Nel corso dell'allenamento di giovedì 13 aprile, capitan Gonzalo ha riportato "una forte contusione alla coscia destra" (come riporta il sito ufficiale Viola Channel) e quindi "non sarà disponibile domani per la gara contro l'Empoli". Sono in corso le terapie del caso per un recupero nei prossimi giorni.