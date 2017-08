Firenze, 1 agosto 2017 - La Fiorentina vince la seconda amichevole internazionale di questo pre-stagione 2017/2018. Dopo il primo rodaggio a Moena, sono ottime le risposte avute da Chiesa in terra tedesca contro l'Eintracht Braunschweig, squadra di serie B, alla fine battuta per 3-2. Il figlio d'arte realizza due gol nel primo tempo. Due reti lampo tra il nono e l'undicesimo, che mostrano subito la maggior caratura del team di Pioli. Poi i due gol di Hernandez, che evidenziano qualche sbavatura in difesa e riportano la sfida in parità. Quindi il guizzo di Milenkovic su calcio d'angolo che chiude i giochi. Una squadra, quella viola, che è ancora un cantiere aperto: il mercato è in fermento e dopo tante partenze i tifosi vedranno l'arrivo di volti nuovi.

Ma intanto Pioli schiera il miglior undici possibile, con Chiesa e Kalinic in campo dal primo minuto. Partenza soft con una fase di studio nei primi minuti. La Fiorentina si presenta in campo in completo bianco. Per l'Eintracht Braunschweig maglia gialla e pantaloncini blu con calzettoni gialli. E' al 6' il primo squillo della Fiorentina, pericolosa con Kalinic davanti: il giocatore perde però l'attimo per battere a rete e la palla finisce nelle mani del portiere Engelhardt.

Al 9' del primo tempo la Fiorentina passa in vantaggio. Bello il suggerimento filtrante per Chiesa, che beffa tutta la difesa e si trova solo davanti al portiere mettendo in rete. All'11' l'Eintracht si scioglie come neve al sole e subisce il secondo gol, sempre grazie a Chiesa che fulmina con un diagonale il portiere in un'incursione in area di rigore.

La Fiorentina prende progressivamente confidenza con il campo e con l'avversario. I viola mostrano un ottimo gioco soprattutto sullo stretto. Bello al ventesimo l'ennesimo passaggio filtrante, stavolta per Kalinic, che prova il pallonetto ma la difesa tedesca salva sulla linea. Pochi minuti dopo bella azione in verticale dei tedeschi, che accorciano le distanze con Hernandez. E' l'1-2. Solo un lampo del''Eintracht Braunschweig perché anche dopo la rete il pallino del gioco rimane in mano ai viola. La Fiorentina resta insomma propositiva. E la manovra della squadra di Pioli non è male, con una discreta trama di passaggi che porta spesso gli attaccanti a liberarsi.

Al 40' conclusione di Tomovic dalla destra, il pallone finisce fuori di poco a lato. E i primi 45 minuti finiscono senza particolari sussulti aggiuntivi.

Nel secondo tempo Pioli prova la staffetta in attacco: fuori Kalinic e dentro Babacar. "Baba" ci prova in più di un'occasione a pungere per la terza volta la porta dell'Eintracht, andandoci sempre vicino senza mai riuscire nell'intento. All'8' del secondo tempo scontro di gioco con Tomovic che resta a terra. Servono le cure dei medici per il laterale che ha dei problemi alla gamba sinistra ma riesce ad assorbire la botta e rientrare in campo.

Alla ripresa del gioco, interrotto per i soccorsi a Tomovic, Fiorentina subito molto pericolosa con Hagi che prova il tiro a volo: la difesa tedesca salva. Al 22' il pareggio del Braunschweig. Hernandez sfrutta un'indecisione di Dragoswki, che esce ma non riesce a bloccare l'iniziativa della stella del team tedesco, che aggira e beffa l'estremo difensore viola.

E' il 2-2. La partita prosegue senza scosse, tranne il guizzo di Milenkovic, che di testa su calcio d'angolo mette il 2-3 per la squadra di Pioli. Negli ultimi minuti della partita Hagi, che ha sicuramente fatto vedere cose buone in questa prima parte di preparazione, contribuisce alla manovra verticale della squadra di Pioli. Babacar presidia l'area avversaria, anche se non sempre riesce a ricevere i palloni giusti.

Al novantesimo esatto arriva il fischio dell'arbitro. I viola escono con una vittoria dalla prima delle due amichevoli in Germania. Una bella reazione dopo la sconfitta di Lisbona contro lo Sporting.

Le formazioni

Fiorentina: Dragoswki, Tomovic, Astori (cap.), Milenkovic, Maxi Olivera, Cristoforo, Rebic, Veretout, Kalinic, Mati Fernandez, Chiesa. Panchina: Sportiello, Satalino, Sottil, Bruno Gaspar, Vitor Hugo, Sanchez, Ranieri, Babacar, Zekhnini, Hagi, Illanes, Gori, Meli

Eintracht Braunschweig: Engelhardt, Biada (cap.), Samson, Becker, Nkansah, Hernandez, Sauer, Kijewski, Tietz, Dacaj, Blyszko. Panchina: Nyman, Verstappen, Töpken, Mittelstädt, Burger, Abifade, Funke