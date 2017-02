Firenze, 2 febbraio - Pantaleo Corvino varca le porte del magico mondo delle dirette Facebook e parla delle ambizioni europee della squadra viola e del mercato. Il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina interviene nella prima diretta Facebook del Tgr Rai della Toscana, condotta da Sara Meini, e comincia analizzando la prestazione dei viola a Pescara: "Forse non è stata una delle più belle di quest'anno, a volte per colpa degli avversari fai fatica a mettere a fuoco le tue qualità. Comunque essere riusciti a portare a casa una vittoria contro gli ultimi che hanno fatto soffrire anche le grandi è importante".

Europa - Per Corvino, la Fiorentina "ha tutte le potenzialità per poter arrivare all'obiettivo Europa". Il direttore generale ricorda che nel nostro campionato la squadra viola è "la terza squadra che ha perso meno partite, noi ne abbiamo perse 5, la Juventus 3 e il Napoli 4. Abbiamo fatto fatto molti pareggi, quattro dei quali in casa con squadre con cui potevamo vincere".

Sousa, il gioco e il futuro - "Sono rimasto ammaliato dal gioco attraverso il possesso palla, il difendersi tenendo semnpre il pallone, sia di Montella che di Paulo Sousa mi è piaciuto molto da lontano e mi piace ora da vicino. Ci sono però pro e contro, questi contro ci stanno portando ad avere difficoltà, a essere esposti in difesa quando la palla l'hanno gli avversari. Questo a difesa del gioco dell’allenatore e di alcuni singoli, che non meritano queste critiche eccessive”. Sul futuro di Sousa, Corvino ripete: "E' il nostro allenatore e noi abbiamo una clausola da poter esercitare per cui siamo tranquilli. Poi è chiaro che bisogna essere d'accordo in due".

La difesa - La domanda ricorrente è la stessa: perché non avete preso un difensore? Abbiamo dato fiducia ad Astori e Gonzalo, difficile poter portare un difensore più forte di loro due. Abbiamo tenuto conto di avere come centrali titolari Gonzalo e Astori. Serviva l’equilibrio finanziario per questa campagna acquisti. Abbiamo dovuto fare scelte alternative ad Astori e Gonzalo, prendendo un difensore da oltre 200 partite in Serie A e un giovane sul quale lavorare per il futuro. Poi tutto è migliorabile. Comunque, a volte rinforzare una squadra significa tenere il meglio”.

Capitan Gonzalo - Sulle distanze tra società e Gonzalo per il rinnovo: "Non è giusto pensare che noi non diamo un valore tecnico, ma abbiamo il dovere di dare anche un valore economico. Abbiamo fatto una proposta molto onesta, importante, evidentemente dall'altra parte non si è convinti. Siamo a febbraio e speriamo sempre che dall'altra parte si capisca di quanto sia importante" .

Bernardeschi - Corvino parla di Bernardeschi e sulle voci secondo le quali potrebbe non rinnovare nel 2019: "Io mi baso su quello che ha detto lui, sul fatto che si sente la maglia addosso appiccicata e si ritiene un figlio di questa Fiorentina e noi vogliamo sempre tenere chi si sente questa maglia addosso".

Chiesa e il bambino - Federico Chiesa è diventato già un beniamono del tifo viola e Meini ricorda a Corvino l'episodio del bambino di sei anni che alla richiesta di disegnare una chiesa ha disegnato il giovane talento viola. "Voglio conoscerlo e invitarlo a una partita della Fiorentina per fargli conoscere Chiesa e gli altri" dice Corvino. Riguardo al giocatore parole chiare: "Abbiamo blindato il giocatore per 5 anni, questa estate non lo abbiamo mandato a giocare, Paulo Sousa è stato molto bravo a capirne le potenzialità e a sfruttarne le qualità".

Mercato - Finito il mercato di gennaio si pensa già a Giugno? "A giugno lavoreremo per tutti i reparti, tutto è migliorabile. Kalinic? Una persona straordinaria, calciatore con valori importanti. Noi la scritta "vendesi" non la mettiamo per nessuno. Lui doveva dire la sua e l'ha fatto in maniera chiara".