Firenze, 24 marzo 2017 - Mentre la squadra viola riprende gli allenamenti in vista della sfida di domenica 2 aprile (il derby dell'Appennino contro il Bologna al "Franchi") l'assemblea dei soci della Fiorentina ha approvato il bilancio d'esercizio per l'anno 2016, confermando il trend di miglioramento evidenziato nell'ultima parte dell'esercizio. Sono stati approvati anche i bilanci delle Società controllate «Firenze Viola s.r.l.», «Promesse Viola s.r.l.» e «Fiorentina Women's Football Club s.s.d a r.l». Il risultato complessivo del «Gruppo Fiorentina» evidenzia ricavi in crescita pari a 139,8 milioni di euro; perdita complessiva ante-imposte pari a 1,7 milioni; un patrimonio netto pari a 55,8 milioni; indebitamento finanziario netto pari 8,3 milioni.

L'assemblea ha quindi nominato il nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2017/2019: Andrea Della Valle presidente onorario, Mario Cognigni presidente esecutivo, Gino Salica vice presidente, Daniela Maffioletti consigliere delegato, Sandro Mencucci consigliere delegato, Laura Masi consigliere delegato, Paolo Panerai consigliere indipendente, Paolo Borgomanero consigliere indipendente, Giovanni Montagna consigliere indipendente, Romina Guglielmetti consigliere indipendente.