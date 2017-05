Firenze, 10 maggio 2017 - In vista della sfida casalinga contro la Lazio (sabato 13 maggio alle 18) , altra gara da vincere per sperare nell'Europa, sul momento della Fiorentina interviene Giancarlo Antognoni, dirigente e storica bandiera viola. "Con Andrea Della Valle siamo stati vicini anche domenica scorsa _ dice il campione del mondo del 1982 _ e credo che la reazione del presidente sia stata più di pancia in quel momento, visto l'andamento della gara. Stavamo vincendo, si poteva perdere e poi alla fine abbiamo pareggiato. E' stato uno sfogo plausibile però credo che da parte della proprietà c'e' sempre la volontà di poter migliorare questa squadra. Ci sono buone prospettive in questo senso". Antognoni parla intervenendo a margine del "Torneo della legalità" nel quartiere fiorentino delle Piagge.

"Il clima in città è un po' particolare però è comprensibile per la situazione che si è creata in questi ultimi periodi _ha aggiunto Antognoni_ Sicuramente non è un'annata da dimenticare, perché poi se guardiamo abbiamo forse gli stessi punti dell'anno scorso ed ancora mancano tre partite. Siamo ancora in lotta per una competizione europea quindi tutta questa negatività non la vedo. In prospettiva futura ci sono sicuramente delle possibilità per cui questa squadra possa riprendere il suo cammino che in questi ultimi anni credo che abbia proprio dimostrato di essere sempre competitiva con qualificazioni Uefa ed in Champions League, quindi non vedo tutto questo pessimismo. E' un'annata, purtroppo dopo cinque anni positivi, che ci sta".

Intanto, dopo l'esonero dall'Inter, Stefano Pioli è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Già prima dell'esonero da parte del club nerazzurro,comunque, era chiaro che Piolo non sarebbe rimasto a Milano e il suo nome era già stato accostato alla Fiorentina, come il candidato numero uno per la panchina viola.

Semza entrare nel merito della scelta per la panchina viola, Antognoni ha parlato anche di Pioli: "L'ho avuto come giocatore, lo posso giudicare così al momento, è un ragazzo esemplare, sotto tutti gli aspetti, dentro e fuori campo. Sotto il profilo tecnico, i risultati credo parlino chiaro, non devo essere io a parlare dei suoi meriti. Io penso a finire al meglio questo campionato e poi alla fine si deciderà quello che dovrà succedere. Anche Paulo Sousa nei suoi due anni di Fiorentina ha ottenuto centoventi punti, quindi sotto certi aspetti credo che abbia lavorato bene".