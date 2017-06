Firenze, 9 giugno 2017 - Richiamo alle tradizioni di Firenze, prezzi bloccati e nuove tariffe. Questi i temi dominanti nell’annuncio della campagna abbonamenti 2017/2018 della Fiorentina. «4 Quartieri, 1 Cuore Viola»: questo lo slogan scelto dalla Fiorentina per richiamare le tradizioni del Calcio Storico Fiorentino ed evidenziare il legame che c’è fra i fiorentini e la maglia viola.

I testimonial sono quattro fiorentini, uno per ogni quartiere storico: gli Azzurri di Santa Croce, i Verdi di San Giovanni, i bianchi di Santo Spirito e i Rossi di Santa Maria Novella. Il richiamo alla storia di Firenze è il primo di una serie che saranno svelati nel corso della prossima stagione.

La campagna (bloccata nei prezzi per la quarta stagione consecutiva) aprirà lunedì 12 giugno con le fasi di Prelazione (per vecchi abbonati) e Inviola Time. Dal 2 agosto scatterà la vendita libera che durerà fino al 19 agosto. Agli abbonati è riservata la speciale promozione «4 Quartieri, 1 Cuore Viola» valida in ogni settore del Franchi: chi rinnova il proprio abbonamento ha la possibilità di portare fino a 4 nuovi abbonati che possono sottoscrivere l’abbonamento al prezzo vantaggioso della Prelazione. Tante le formule di abbonamento per ragazzi e amici.

La riduzione Under 21 (per i nati dal 01/01/1997) offre uno sconto medio del 40% rispetto alla tariffa intero, mentre quella Under 14 (per i nati dal 01/01/2004) arriva anche al 70%. Per chi vuole assistere alle partite in compagnia torna il Ridotto Insieme: i gruppi da 2 a 4 persone possono accedere a una tariffa scontata anche del 50% rispetto al prezzo intero in settori dedicati.

