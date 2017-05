Firenze, 23 maggio 2017 - «Ringrazio i giovani che mi hanno votato e li invito a inseguire i loro sogni con umiltà e sacrificio». Così Federico Bernardeschi ritirandoin Palazzo Vecchio il 36esimo Trofeo Assi Giglio Rosso. L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale è stato il più votato dai 3500 studenti delle scuole fiorentine, precedendo il compagno di squadra Federico Chiesa e la squadra della Fiorentina Women's fresca vincitrice del titolo nella Serie A femminile.

Intanto Bernardeschi continua ad essere al centro di voci di mercato, voci alimentate anche dal fatto che il giocatore non ha ancora risposto alla proposta di prolungamento avanzata qualche mese fa dalla società viola che prevede un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro netti a stagione comprensivi di bonus.

Così il suo nome continua ad essere accostato a vari club italiani e stranieri quali Juve, Inter, Chelsea, Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Importante al riguardo si annuncia l'incontro previsto nei prossimi giorni tra lo stesso Bernardeschi e Andrea Della Valle di rientro da un viaggio d'affari in Asia. L'obiettivo del patron viola è sbloccare una volta per tutte questa situazione.

Nel frattempo domenica si concluderanno le celebrazioni per i 90 anni della Fiorentina che in questa stagione ha portato al Franchi oltre 200 ex tra presidenti, dirigenti, calciatori e collaboratori che hanno fatto la storia del club. Prima del fischio d?inizio del match interno con il Pescara sfileranno in campo i protagonisti della stagione 2003/2004 che vide la Fiorentina di tornare in A a 2 anni dal fallimento dopo aver vinto lo spareggio di B con il Perugia: confermata ad ora la presenza di Emiliano Mondonico, Giovanni Galli e del capitano di quella Fiorentina Angelo di Livio.