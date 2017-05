Firenze, 21 maggio 2017 - "Bernardeschi ambito dai top club? Le grandi società devono pensare al presente e al futuro e anche noi lo stiamo facendo. Nel farlo vogliamo una Fiorentina con risorse tecniche importanti, con o senza Bernardeschi". Questo il messaggio lanciato da Pantaleo Corvino al termine della sfida di ieri sera con il Napoli e che non fa altro che infittire ancor di più il mister legato a quello che sarà il destino del numero 10 viola. Quel che è certo è che, per la prima volta, la società dei Della Valle, tramite le parole del suo direttore sportivo, apre prepotentemente a una partenza in estate di Bernardeschi, finora negata dai vari esponenti della dirigenza.

Da Antognoni allo stesso Corvino, passando per Andrea Della Valle: la fiducia palesata (almeno pubblicamente) fino a ieri di trattenere anche per la prossima stagione il giocatore era totale. Adesso invece si apre uno scenario completamente diverso, in cui la Fiorentina pare disposta a mettersi a un tavolo per trattare la cessione del classe '94, il cui contratto scade nel 2019. Proprio il mancato rinnovo fino al 2021 è il nodo fondamentale della questione. Le parti non sono arrivate a un accordo ed è inevitabile che il club sia entrato nell'ottica di privarsi di Bernardeschi, anche perché le proposte allettanti senz'altro non mancano.

La Juventus ad esempio è sulle sue tracce da tempo. L'ex Crotone piace soprattutto a Fabio Paratici, braccio destro di Beppe Marotta, ma è apprezzato e considerato un profilo ideale da tutto l'ambiente bianconero. Per Bernardeschi il progetto tecnico della Vecchia Signora sarebbe quello più intrigante: il prossimo anno toccherebbe a lui diventare uno degli esterni d'attacco, magari persino titolare, nel caso in cui Mandzukic dovesse volare verso altri lidi. I rumors delle ultime ore parlano di un'offerta in arrivo alla Fiorentina, anche se la trattativa, qualora i campioni d'Italia decidessero di affondare il colpo, entrerà nel vivo solo dopo la finale di Champions League.

Quale la cifra per portarsi a casa Bernardeschi? Non meno di 40/45 milioni, che la Juventus non avrebbe problemi a spendere, proprio perché crede nelle potenzialità del ragazzo nativo di Carrara. Con quella somma, il club viola avrebbe la possibilità di rinforzare la rosa, anche se il sacrificio sarebbe doloroso. Bernardeschi infatti è un idolo assoluto per i tifosi, che lo hanno riconosciuto come il nuovo Antognoni. Il ragazzo però rischia di passare alla storia come il nuovo Baggio, con un passaggio alla Vecchia Signora che rischierebbe di scatenare una vera e propria rivolta a Firenze, proprio come successe con il Divin Codino in quell'estate di 27 anni fa.