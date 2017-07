Moena (Trento), 8 luglio 2017 - E' dell'attaccante croato Ante Rebic la prima rete 'non ufficiale' nel ritiro gigliato di Moena. Il classe '93 di Spalato ha messo a segno complessivamente due gol nella partitella a ranghi misti otto contro otto che ha concluso il primo allenamento dei viola, durato complessivamente poco meno di un'ora e mezza e che ha previsto, oltre ad un riscaldamento atletico fra palestra e campo, anche lavoro sul possesso palla ed esercitazioni di tiri in porta dopo cross dalle fasce.

Hanno effettuato esclusivo lavoro in palestra il duo Mati Fernandez-Saponara: il trequartista italiano ha svolto seduta differenziata in linea con il protocollo riabilitativo stabilito a seguito della pulizia artroscopica della caviglia programmata al termine della stagione 2016-17, mentre il centrocampista cileno ha effettuato allenamento personalizzato propedeutico al suo rientro in gruppo previsto nel corso della prossima settimana.

Matias Vecino invece non ha disputato la partitella finale a ranghi misti in cui ha realizzato un gol anche il diciottenne Sottil. La seduta pomeridiana è stata seguita a bordocampo dal club manager viola, Giancarlo Antognoni, e sugli spalti da circa duecento tifosi. Domani doppia seduta di lavoro che verra' svolta in entrambi i casi al centro sportivo 'Cesare Benatti'.