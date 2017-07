Firenze, 3 luglio 2017 - IL RACCONTO della crisi fra Borja Valero e la Fiorentina finisce su WhatsApp. Galeotto un messaggio vocale dello spagnolo a un tifoso viola. Uno sfogo che ieri è diventato virale, raggiungendo tutta Firenze, radio comprese. Borja spiega cosa è successo con la Fiorentina: «Ci tengo tanto ai tifosi viola. Mi avete dimostrato sempre tantissimo - spiega nei primi passi del messaggio -. Non sono rimasto mai in casa, ho vissuto la città e vi ho saputo capire, so come siete. Per questo siete riconoscenti nei miei confronti e io lo sarò sempre nei vostri. Non ho ancora firmato con nessuno, se non l’ho mai fatto è stato più per i tifosi che per la società».

POI L’AFFONDO rotto dalla commozione: «La Fiorentina quasi sempre ha dimostrato di non volermi bene come voi. A me piacerebbe riuscire a parlarne in pubblico, ma non posso farlo perché ho un contratto con la Fiorentina. Lo farò a cose fatte. Con voi sono stato sempre sincero e voglio esserlo anche in questo momento. Farò una conferenza: dirò la mia, dicendo di chi è la colpa perché sono andato via. Sicuramente andrò via, mi hanno rotto, mi hanno fatto piangere e mi hanno tolto il sonno nelle ultime settimane». Dal canto suo la Fiorentina ha ribadito la sua linea opposta e già in passato Borja avrebbbe fatto pervenire alla società viola le offerte della Roma e di una squadra cinese, segnale chiaro della volontà di abbandonare la Fiorentina.