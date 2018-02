Firenze, 18 febbraio 20138 - L'edizione 2018 delle Final Eight è un grande successo. Il Mandela Forum di Firenze ha accolto al meglio le otto squadre partecipanti e le loro tifoserie, candidandosi a nuovo grande polo del basket italiano.

Un grande movimento, quello della palla a spicchi fiorentina, che se pur non esprime una squadra di vertice a livello italiano mostra grande passione. E anche la capacità di saper accogliere il top della pallacanestro italiana.

Saranno certamente soddisfatti i vertici della Legabasket. Logisticamente il palazzo dello sport fiorentino si è dimostrato assolutamente all'altezza, con una gestione perfetta delle otto tifoserie che si sono alternate sugli spalti.

Proprio ai tifosi va il plauso più grande: coloratissimi ma anche molto corretti. E questo certamente è stato un elemento decisivo perché la festa dello sport fosse davvero tale. Tra tutte, impressionante la marea umana dei tifosi della Virtus Bologna, che seppur non è riuscita a spingere Bologna in finale ha mostrato la sua grande passione. Commovente la tifoseria bresciana, sempre presente in gran numero fin dai quarti di finale. Sciarpe al cielo, cori il tutto con le caratteristiche bandierine blu, il colore del club lombardo. Tante lacime di gioia per i supporter di Torino, giunti in tantissimi dal Piemonte.

Spalti pieni, fino alla finale, l'apoteosi che ha chiuso questi quattro giorni. Che hanno visto tanti vip del basket italiano fare capolino. Tanti volti noti rimasti ben impressionati dalla riuscita dell'iniziativa. Vince dunque Torino ma vince anche Firenze, che si candida a grande polo della pallacanestro tricolore.