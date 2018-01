Firenze, 20 gennaio 2018 - Il 2017 è stato un anno straordinario per Francesco Gabbani, che questa sera lo ha chiuso simbolicamente - dicendo anche in alcune interviste che dopo la serata fiorentina si metterà a scrivere cose nuove - in un grande show al Mandela Forum di Firenze.

Un palasport e pure bello grande (e pienissimo) non è facile da tenere in pugno, ma il cantante di Carrara ci è riuscito benissimo grazie all'amore del suo pubblico per le canzoni di Magellano e per il repertorio di una voce toscana che è riuscita in una vera impresa, come quella di vincere due Festival di Sanremo consecutivi, nel 2016 tra i giovani con "Amen" e nel 2017 con l'ormai celebre "Occidentali's Karma", che ha chiuso l'anno con il record di visualizzazioni per un videoclip italiano.

