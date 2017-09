Firenze, 16 settembre 2017 - La Fiorentina fa il bis: dopo il successo di Verona, ecco la vittoria sul Bologna. A differenza della gara contro i gialloblù, la vittoria viola è più sofferta, ma, alla fine, meritata.

A decidere il match sono un capolavoro di Federico Chiesa (al 5' della ripresa); poi dopo un minuto il pareggio fulmineo di Palacio (che beffa Astori); e infine Pezzella (stacco aereo imperioso) riporta avanti i viola al 24'.

Prima dell'inizio della gara uno striscione a centrocampo chiede giustizia per Niccolò Ciatti, il ragazzo fiorentino ucciso in un pestaggio in Spagna.Poi il minuto di silenzio, con grande applauso finale, per le vittime del nubifragio di Livorno.

Comincia in attacco la Fiorentina in casa nel il derby dell'Appennino contro il Bologna con la voglia di fare il bis dopo il successo del Bentegodi contro il Verona. Davanti, però, trova una squadra più attrezzata e certamente più prudente dei gialloblù di Pecchia travolti domenica 10 settembre.

Avvio con ritmi alti, molta intensità e viola vicini al gol con Thereau all'11': il suo colpo di testa da ottima posizione (su perfetta punizione di Biraghi da destra) è troppo debole e centrale, Mirante para. La gara è molto fisica, ma non proprio spettacolare: i viola cercano spazi, ma il Bologna chiude bene e riparte con efficacia. Al 29' su azione di contropiede il Bologna mette Palacio in ottima posizione in area, ma l'attaccante rossoblù sbaglia.

La squadra di Pioli (che in avvio punta sullo stesso 4-2-3-1 di Verona con Simeone di punta e il trio Benassi-Thereau-Chiesa a supporto) cerca spesso di allargare il gioco e cambiare fronte, predilige il gioco di prima, ma i rossoblù sono molto attenti ed è difficile trovare varchi. Nel primo tempo non ci sono altri sussulti, eccezion fatta per due spunti personali di Chiesa conclusi con il tiro: nel primo caso il talento viola fa tutto bene, Mirante para; nel secondo caso Chiesa è egoista e non serve Simeone tirando debolmente e fuori bersaglio.

Nella ripresa, Pioli inserisce Gil Dias al posto di Benassi. Al 5' Chiesa si inventa un gol splendido: stoppa la palla sulla sinistra, si accentra e infila un gran gol. La gara sembra alla svolta, ma un minuto dopo Palacio (complice una distrazione di Astori, che reclama invano un fallo) infila Sportiello per il pareggio.

La Fiorentina ha il merito di non disunirsi e insiste, anche se sulle manovre in velocità del Bologna ha qualche difficoltà, soprattutto per la serata di forma di Verdi e la continua minaccia di Palacio.

Al 24', i viola passano ancora: Thereau conquista un angolo, Pezzella si impone di testa infilando uno splendido gol. Bravo Biraghi dalla bandierina.

I viola continuano a correre e a spingere: al 28' Simeone in rovesciata sfiora il gol capolavoro. Pioli preferisce coprirrsi e inserisce Vitor Hugo al posto di uno stanco Thereau, comunque protagonista di una gara di grande impegno. Poi entra Eysseric per Chiesa (ottima prova) e al 38' un erroraccio di Veretout dà al Bologna una palla preziosa: l'azione che vede i viola scoperti si chiude con un colpo di testa di Palacio che si stampa sul palo a destra di Sportiello.

Nel finale il Bologna va all'assalto e i viola rischiano, ma non perdono la testa. Al fischio finale la banda di Pioli può festeggiare una prova di carattere e una bella vittoria: il modo migliore per prepararsi alla sfida di mercoledì 20 a Torino contro la Juventus.

Il tabellino

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj; Benassi (1' st Gil Dias), Thereau (33' st Vitor Hugo), Chiesa (36' st Eysseric); Simeone. Allenatore: Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Mirante; Krafth, Gonzalez, Helander, Masina (21' st Mbaye); Taider Pulgar, Poli (29' st Petkovic); Verdi, Palacio, Di Francesco (34' st Okwonkwo) . Allenatore: Donadoni

Arbitro: Valeri di Roma

Reti: 5' st Chiesa; 6' st Palacio; 24' st Pezzella

Note: ammoniti Palacio, Helander

