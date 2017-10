Firenze, 13 ottobre 2017 - Nuovi problemi per Riccardo Saponara, il centrocampista della Fiorentina già reduce da un infortunio alla caviglia. La Fiorentina ha comunicato in una nota che il giocatore "sta svolgendo un percorso di lavoro differenziato a causa di una metatarsalgia del piede sinistro insorta nei giorni scorsi. Il quadro clinico attualmente non gli consente di svolgere la regolare attività con il resto del gruppo".

Il club viola ha quindi precisato che "le condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni e che l'attuale quadro clinico non ha nessuna relazione con il precedente infortunio alla caviglia".