Moena (Trento), 15 luglio 2017 - La squadra è ancora un cantiere aperto, ma il clima in casa Fiorentina è già incoraggiante. L'entusiasmo dei circa 350 tifosi viola durante la presentazione della squadra a Moena, venerdì 14 luglio, e la serenità del tecnico Stefano Pioli e della squadra sono un buon punto di partenza. I tifosi aspettano arrivi importanti, ovviamente, e così il vicepresidente Gino Salica chiede pazienza sia nell'intervento sul palco che al termine dialogando con molti sostenitori viola.

Se il top dell'entusiasmo è, ovviamente, per Giancarlo Antognoni (oggi club manager, ma da sempre bandiera viola) anche Pioli entusiasma la piazza di Moena, promettendo l'impegno suo e del suo staff (presenta uno per uno tutti i suoi collaboratori) per regalare soddisfazioni ed emozioni ai tifosi. Pioli approfitta della serata di festa per dare l'annuncio ufficiale della scelta per il ruolo di capitano: la fascia va a Davide Astori che non nasconde l'emozione e la soddisfazione per questo riconoscimento.

La serata va avanti con divertenti siparietti (Vitor Hugo ripete il suo "Forza viola"; Sanchez scherza sui suoi capelli; Tomovic dice che a fine carriera spera di poter tornare a Moena per pescare, Vecino e gli altri uruguayani parlano della loro passione per il "mate", bevanda popolare in Sudamerica) e la presentazione dei più giovani. Uno dei momenti più emozionanti della serata (prima del mega-selfie finale sulle note dell'inno viola) è il coro spontaneo della piazza che invoca Babacar. Si finisce con giocatori e staff tecnico che guadagnano la via dell'albergo, mentre Antognoni resta "prigioniero" dell'entusiasmo dei tifosi e non si sottrae alle tantissime richieste di selfie, foto e autografi.

Passando al campo, oggi, sabato 15 luglio, è la giornata di alcuni arrivi (Dragowski e Milenkovic) e, soprattutto della seconda amichevole della Fiorentina targata Stefano Pioli: appuntamento alle 17.30 contro i dilettanti del Trentino Team. In questi giorni, accanto a intense esercitazioni e test fisici, più volte Pioli ha fatto lavorare i suoi sui meccanismi del 4-2-3-1 e lo schieramento iniziale contro il Trentino Team potrebbe essere questo, con qualche titolare in più rispetto alla gara di esordio con il Val di Fassa Team: Tatarusanu; Tomovic, Vitor Hugo, Ranieri, Milic; Badelj, Sanchez; Schetino, Hagi, Maganjic; Gori.

I VIDEO DELLA FESTA IN PIAZZA A MOENA

La cronaca di Roberto Davide Papini:

Parla il tecnico Stefano Pioli:

Le parole di Antognoni:

Pioli nomina Astori capitano:

Le parole del vicepresidente Salica:

Vitor Hugo grida: "Forza viola":

Babacar acclamato dalla folla: