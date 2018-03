Firenze, 2 marzo 2018 - Dopo la soddisfazione della fascia di capitano nello stage della 'Nazionale', durante l'amichevole con la Primavera della Fiorentina ("Con Di Biagio ci conosciamo da tempo e credo di aver indossato la fascia anche perche' ero uno dei piu' grandi") Cristiano Biraghi si proietta verso il futuro azzurro e viola parlando ai microfoni di Radio Bruno.

"Ho fatto tanti stage _dice l'esterno viola_ è normale che l'obiettivo sia ottenere la convocazione per le partite ufficiali. E' un passo difficile, importante, che passa dalle prestazioni che farò di domenica in domenica".

Biraghi parla dell'esperienza nella Fiorentina: "Fino all'anno scorso ero legato all'Inter e non era volontà mia cambiare tante città e tante squadre - spiega -. Adesso sono della Fiorentina e spero di rimanere qui per tanto tempo anche per una stabilità familiare. Firenze mi piace, è una bella città, si sta bene e sono vicino a Verona dove ho casa. Qui si mangia molto bene e anche la mia famiglia è contenta. Far segnare di nuovo Simeone? Magari, ma sicuramente si sbloccherà. Un attaccante passa periodi dove ogni palla che tocca fa gol, poi momenti in cui per segnare serve quasi che il portiere si tolga dalla porta. Simeone è fondamentale per noi, è un giocatore importantissimo, i suoi gol arriveranno".

Sugli alti e bassi della squadra Biraghi la pensa così: "Dopo la sosta, contro la Sampdoria abbiamo sbagliato determinati atteggiamenti, contro il Verona abbiamo fatto una gara inspiegabile, da cancellare, ma poi ci siamo ripresi. Contro il Bologna abbiamo vinto, abbiamo giocato bene contro la Juventus e contro il Chievo siamo stati solidi".