Firenze, 31 gennaio 2018 - Va in archivio gennaio, si presenta febbraio e lo fa con incedere minaccioso: aria fredda entra in Italia e la Toscana non fa eccezione, arrivano freddo, pioggia, neve anche sotto i mille metri e pure il vento.

Le previsioni del tempo del Consorzio Lamma prevedono a partire da giovedì cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, più frequenti sul nord-ovest e sui rilievi. Piogge più frequenti e diffuse dal tardo pomeriggio quando potranno assumere anche carattere di rovescio. Deboli nevicate oltre i 1500-1600 metri di quota in Appennino dal pomeriggio, più consistenti in serata e nottetempo con quota neve in calo intorno a 1300-1400 metri. Venti moderati o forti meridionali, con raffiche di burrasca in Arcipelago a nord di Capraia, sui crinali appenninici e sui versanti emiliano-romagnoli. Mare molto mosso a nord dell'Elba, mosso altrove. Tuttavia le temperature resteranno più o meno tra gli 8 e i 13 gradi in tutta la regione.

Venerdì cielo coperto in tutta la Toscana con precipitazioni dappertutto e neve in Appennino inizialmente oltre i 1100-1300 metri, in calo di quota in serata fin verso i 500-800 metri. Altrove (Amiata-Pratomagno) neve intorno ai 900-1000 metri dalla sera. I venti saranno sostenuti, la sera cominceranno a calare le temperature. E sabato sarà bello ma freddo con nevicate anche a quote collinari sulle province di Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto. Domenica minime in ulteriore calo con possibili gelate. Ma il cielo dovrebbe essere sereno.