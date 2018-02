Firenze, 23 febbraio 2018 - Neve fino a quote di fondovalle (200-300 metri) è scesa sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino, mentre sono previste nevicate fino a quote di fondovalle (200-300m) nell'alto Mugello. Fino alla tarda mattinata previste anche deboli nevicate sui rilievi del Mugello-Val di Sieve a quote superiori ai 500 metri.

Lo segnala la Città metropolitana di Firenze. Dalla scorsa notte, spiega una nota, il personale della protezione civile e della viabilità della Città metropolitana fiorentina è impegnato a garantire la percorribilità delle strade di propria competenza, anche con l'impiego di una turbina spazzaneve nella zona di Firenzuola. La Città metropolitana invita i cittadini a proteggere i propri contatori e tubazioni dell'acqua in vista del deciso calo termico atteso nei prossimi giorni, e ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali, raccomandando cautela alla guida e di mettersi in viaggio solo se necessario.

Nella notte tra giovedì e venerdì, fitta nevicata in Valdicecina, in particolare a Castelnuovo. Fiocchi bianchi consistenti anche a Volterra.

Tutta la Toscana sarà investita dall'ondata di gelo siberiano, 'il Burian', che arriva sull'Italia dal week end, il vento gelido proveniente dalla Siberia arriverà domenica sera portando un marcato abbassamento delle temperature, a partire dalla sera di domenica 25 febbraio e fino a giovedi' 1° marzo. L'ingresso sara' accompagnato da forti venti di Grecale, in particolare nelle giornate di domenica, lunedi' e martedi'. L'apice del freddo e' atteso tra lunedi' 26 e mercoledi' 28 febbraio.

Anche Rete Ferroviaria Italiana ha varato un piano gelo per garantire la circolazione dei treni in caso di neve abbondante. (LEGGI)

PUBLIACQUA: "ATTENTI AI CONTATORI"