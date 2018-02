Barberino di Mugello (Firenze), 17 febbraio 2018 - Una lite molto violenta fra tre ragazzini di età fra i 13 e i 16 anni con uno dei ragazzini finito all'ospedale in condizioni gravi, tanto che la prognosi è riservata. Forse dovrà essere operato.

Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Barberino, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e il motivo che ha fatto scoppiare una tale violenza. Calci e pugni che hanno portato al ricovero di uno dei ragazzini coinvolti, un 16enne. E' successo tutto ai giardini pubblici di viale della Libertà poco prima di mezzogiorno.

Da una prima ricostruzione, il diverbio avrebbe coinvolto dapprima il sedicenne e uno dei tredicenni, che avrebbe avuto la meglio sul ragazzo. Quest'ultimo sarebbe quindi tornato venendo colpito dall'altro tredicenne.

Una brutta vicenda nata da offese definite banali, nessuna aggressione a sfondo razziale né alcuna logica di gruppo. Così i carabinieri su quanto sta emergendo dalla ricostruzione del diverbio. Da quanto ricostruito al momento, spiegano i militari, i ragazzini stavano giocando a calcio nel campetto dei giardini quando, dalle prime provocazioni e offese sulla fidanzatina di uno di questi, si è passati alle mani e, dopo un primo momento di colluttazione tra uno dei tredicenni ed il sedicenne, ne è susseguita una seconda tra il sedicenne e l'altro tredicenne. I carabinieri di Barberino e della compagnia di Borgo San Lorenzo, si spiega ancora, stanno in queste ore ancora lavorando per sentire tutti i testimoni della vicenda e ricostruire l'accaduto.

IL PADRE - "Razzismo, bullismo, ancora mi devono spiegare la differenza. Mio figlio è la quarta volta che viene aggredito, in passato abbiano sporto una denuncia, una volta abbiamo lasciato correre, ora ha 5 costole rotte". Queste le parole del padre del sedicenne finito all'ospedale in seguito a una lite con due tredicenni. Il ragazzo ferito è di colore: di origine straniera, è stato adottato da una coppia italiana. "Ha avuto problemi di ambientamento, lo prendono in giro anche per il colore della sua pelle e lui ci casca", aggiunge il padre che sulle condizioni del figlio rassicura: "La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita".

Sull'episodio è intervenuta anche la Fidal Toscana: il sedicenne corre le gare campestri per una società toscana e domani avrebbe dovuto partecipare a una gara. In una nota parla parla di aggressione da parte di "bulli". "La famiglia dell'atletica - aggiunge - non può non menzionare questo episodio e stringersi con tutte le forze a sostegno del ragazzo e dei suoi familiari e di chi lo conosce".