Firenze, 8 gennaio 2018 - Incidente sul viale Michelangelo. Un automobilista di 74 anni ha urtato con la sua Panda violentemente, tanto da spostarlo di 25 centimetri, un albero, e per questo è stato necessario abbatterlo.

È successo a Firenze nel viale Machiavelli, nella zona di Porta Romana, nel primo pomeriggio. Agli agenti ha dichiarato di aver avuto un colpo di sonno. L'anziana, alla guida di una Fiat Panda, era diretto verso Porta Romana quando ha perso il controllo dell'auto finendo per sbattere contro uno delle piante che delimitano viale Machiavelli.

L'urto è stato così forte da rendere l'albero pericoloso per la sicurezza. Sono quindi intervenuti i vigili del Fuoco che prima con la chiusura temporanea della strada poi con un senso unico alternato hanno proceduto al taglio della pianta. L'uomo è stato portato all'ospedale di Santa Maria Nuova per controlli sanitari in codice giallo.