Firenze, 5 gennaio 2017 - Chiusa nel pomeriggio e poi riaperta via Valfonda a Firenze. Il traffico ha subito dei rallentamneti. E' una vigilia di Befana difficile per il traffico a Firenze. E le feste hanno già portato in queste settimane un aggravio di traffico sulla rete viaria fiorentina, con lunghissime code e automobilisti pazientemente fermi. Ancora una volta nel vortice finisce via Valfonda. La strada è stata chiusa per lavori di sistemazione di alcuni tombini, come recita il comunicato dell'amministrazione comunale, ed è stata riaperta intorno alle 18. Ci sono state quindi alcune deviazioni delle linee Ataf, mentre i veicoli privati in uscita dalla zona stazione sono stati indirizzati sul percorso piazza Stazione - via Santa Caterina da Siena, via della Scala. Dell'accaduto informa anche l'assessore comunale alla Mobilità Stefano Giorgetti.