Firenze, 16 febbraio 2018 - Salvare l'arte per salvare l'Italia, ovvero «Save Art Save Italy». Sotto questo titolo si è aperta oggi al Palazzo dei Congressi di Firenze la quarta edizione di TourismA, il salone in programma fino a domenica dedicato all'antichità e organizzato dalla rivista Archeologia Viva - Giunti Editore.

L'inaugurazione si è tenuta nella 'sala Sardegna', allestita con riproduzioni in scala 1:1 delle statue menhir simbolo dell'Isola in età prenuragica. Tra gli interventi, quello del direttore degli Uffizi Eike Schmidt: «Le gallerie sono luoghi di dialogo, incontro e spazio collettivo; e si pensi anche all'importanza terapeutica che ha l'arte nei confronti di persone malate o affette da gravi disabilità».

Di come sia cambiato il modo di avvicinarsi all'arte nella società contemporanea, incentrata sull'immagine ha parlato invece il noto critico d'arte Philppe Daverio, direttore della rivista Art e Dossier: «Le informazioni anche visive che ci vengono proposte sono aumentate in maniera smisurata, incredibile, tanto da spaventarci - ha detto - Internet e la macroinformazione ci pongono su un crinale che dà vertigini. È un fenomeno nuovo che dobbiamo imparare a dominare per diventare così più forti e sviluppare un'intelligenza superiore».

Tra gli altri ospiti di oggi, il presidente del Fai Andrea Carandini, la storica Chiara Frugoni, l'archeologo e scrittore Valerio Massimo Manfredi, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani.

Domani, sabato 17 febbraio, ci sarà Vittorio Sgarbi che parlerà della bellezza come arma per combattere la mafia, e, tra i vari eventi, un incontro sulle bufale dell'archeoastronomia e approfondimenti su Longobardi, antiche migrazioni e molto altro. Alle15 salirà sul palco il sindaco di Catania Enzo Bianco, che sarà raggiunto dal sindaco Nardella.

«Quest'anno, per la prima volta, il Consiglio regionale della Toscana parteciperà al Salone dell'Archeologia, Tourisma - ha detto il presidente Giani -. Un elemento di coerenza rispetto al percorso intrapreso da questa istituzione già da tre anni, per la valorizzazione degli Etruschi in Toscana, che il Consiglio celebra con una giornata ad hoc, il 27 agosto. Siamo qui con entusiasmo a partecipare a una bella e rodata manifestazione, diventata nel tempo un vero e proprio punto di riferimento nel settore e che fa della nostra identità una bandiera».

Nel corso della tre-giorni, spazio poi ai temi archeologici di grande attualità come le missioni di scavo italiane nelle aree di crisi tra cui Pakistan, ma anche Arabia Saudita, Eritrea, Tunisia e Armenia. Sempre alle cronache dei nostri giorni si ricollega l'altro grande argomento dedicato al futuro e ai rischi che incombono sui paesaggi, di cui parleranno tra gli altri il presidente di Legambiente toscana Fausto Ferruzza e il Presidente del Consiglio superiore dei Beni Culturali Giuliano Volpe. Non meno ricca la parte espositiva che vede a tourismA 2018 la presenza di cento espositori (con significative presenze straniere di Egitto, Marocco, Turchia, Cipro, Malta, Croazia, Ungheria…) che propongono itinerari culturali selezionati per un pubblico interessato a “vivere il passato in funzione del presente”, come si legge nello slogan della manifestazione.

Si potrà inoltre visitare la ricostruzione in scala reale di una tomba villanoviana (VIII secolo a.C.) con tanto di corredo sepolcrale, ma anche "passeggiare" nelle vie dell'antica Roma grazie a speciali visori 3d. Per chi invece vuol "sporcarsi" le mani non c'è che da scegliere tra i tanti archeolaboratori per imparare a scheggiare la selce, realizzare un mosaico, accendere il fuoco con erba secca e pietre focaie, simulare lo scavo di una sepoltura, scrivere in geroglifico.

E domenica alle 17, ospite d'onore a chiudere la manifestazione, ci sarà l'intervento di Alberto Angela. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito Programma completo su www.tourisma.it