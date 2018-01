Reggello, 8 gennaio 2018 - Con il nuovo anno si inaugura il cartellone di prosa della stagione 2017-2018 del Teatro Excelsior di Reggello, come sempre frutto della collaborazione fra Amministrazione comunale e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, in sinergia con la Cooperativa Excelsior. Sei appuntamenti con il teatro contemporaneo, sei titoli di nuova drammaturgia portati in scena da compagnie e artisti tra i più interessanti della scena nazionale; tra gli altri: Ascanio Celestini, Ugo Dighero, Andrea Cosentino, Carrozzeria Orfeo, Oscar De Summa. Un progetto artistico che riconferma il Teatro Excelsior luogo privilegiato di incontro, di dialogo e di riflessione per la comunità di Reggello; un teatro “aperto” che accoglie nella propria tradizione le istanze culturali e le suggestioni di ogni rappresentazione che abita il palcoscenico cittadino. Prezzi invariati, alla portata di tutti: biglietti a partire da 8 euro; abbonamenti da 50 euro.

La stagione di prosa si inaugura venerdì 12 gennaio (ore 21.15, come per tutti gli spettacoli), con Pueblo, il racconto di Ascanio Celestini che dà vita a un’umanità di periferia “di cui non si parla mai, se non quando la loro vita diventa notizia di cronaca nera” (produzione Fabbrica).

Ugo Dighero, giovedì 18 gennaio, presenta uno dei cavalli di battaglia del grande Dario Fo, Mistero Buffo. Una prova di affabulazione che l’attore genovese padroneggia con maestria: entra ed esce da tutti i personaggi con un virtuosismo che affascina e incanta il pubblico (produzione Teatro dell’Archivolto).

Direttamente dai finalisti del progetto In-Box, festival e vetrina del teatro emergente, giovedì 1 febbraio è di scena la compagnia Oyes, che si è particolarmente distinta per la lettura di Vania, Lo andando ben oltre l’ispirazione a Cechov: “ha creato un tessuto di emozioni dal lavoro pulito e vivificante”.

Lourdes, dall’omonimo romanzo d’esordio di Rosa Matteucci (Adelphi, 1998), dà vita a un divertente carnevale di personaggi, ciascuno con le proprie aspettative e speranze, tutti in viaggio verso Lourdes, tutti in attesa di un miracolo (produzione CapoTrave/Kilowatt). Lo spettacolo, in scena mercoledì 14 febbraio, si è valso della collaborazione di Andrea Cosentino.

La Carrozzeria Orfeo presenta, sabato 3 marzo, Cous Cous Klan, ai confini fra l’improvviso in cui tutto può succedere e l’inevitabile. In scena una umanità socialmente instabile, carica di nevrosi e debolezze, vista attraverso un occhio lucido, divertito e, soprattutto, innamorato dei personaggi che racconta (produzione Teatro dell’Elfo/Teatro Eliseo/Marche Teatro). La stagione si chiude, giovedì 22 marzo, con il lavoro di Oscar De Summa, La Cerimonia, che indaga le sedimentazioni del mito greco nella nostra società contemporanea (produzione Teatro Metastasio).