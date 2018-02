Sesto Fiorentino, 11 febbraio 2018 - Il Bogart di Casablanca approda al Teatro di Colonnata a Sesto Fiorentino.

"As time goes by", il cinemonologo di Enrico Zoi dedicato a Humphrey Bogart, sarà il 16 febbraio al Teatro di Colonnata. Nei panni del mitico Bogey, l'attore fiorentino Massimo Blaco.

Enrico Zoi presenta il suo cinemonologo “As Time Goes By” venerdì 16 febbraio 2018, alle 21.15, al Teatro di Colonnata. A celebrare il mito Humphrey Bogart, interprete di memorabili gangster movies, ma anche volto dell’ispettore Marlowe, protagonista de “La regina d’Africa”, “Il colosso d’argilla”, “Sabrina”, “Il grande sonno”, solo per citare alcuni film, sarà il testo originale scritto da Enrico Zoi, giornalista e scrittore fiorentino, un’immaginazione tra il poetico e il teatrale sull’arte e sul fascino del leggendario Bogey. Si tratta di una versione completamente rinnovata rispetto alla prima rappresentazione del 20 gennaio 2017 a La Compagnia, la Casa del Cinema della Toscana, a Firenze.

Interpreta il testo l’attore fiorentino Massimo Blaco, che collabora da anni con Enrico Zoi.