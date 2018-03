Firenze, 7 marzo 2018 – Dopo il successo delle scorse stagioni, è tornato l’appuntamento con i concerti aperitivo organizzati dall’Orchestra Regionale Toscana in collaborazione con l’Hotel Relais Santa Croce. La domenica mattina non più di centoventi spettatori potranno ascoltare i raffinati concerti dei gruppi da camera dell’ORT che si esibiranno nella Sala della Musica situata al piano nobile del settecentesco Palazzo Jacometti Ciofi, in via Ghibellina 87.



Il prossimo appuntamento, domenica 11 marzo alle ore 11.00, sarà con I grandi quintetti. Mozart e Brahms eseguiti da Daniele Giorgi e Patrizia Bettotti (violini), Caterina Cioli e Pier Paolo Ricci (viole), Augusto Gasbarri (violoncello) e Andrea Albori (corno). A seguire, domenica 18, sempre alle ore 11.00, Strumentisti all’opera… operisti allo strumento, con l’Ensemble archi dell’ORT che dialogherà con il violino concertatore di Chiara Morandi.



I biglietti d’ingresso (posto unico) costano 10,00 euro e comprendono il concerto e il successivo aperitivo. Possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Verdi (via Ghibellina 97, dal lunedì al sabato con orario 10.00-13.00 e 16.00-19.00, telefono: 055 212320), online su www.teatroverdifirenze.it (con una commissione di 1,00 euro) o sul luogo prima del concerto (ma gli organizzatori consigliano l’acquisto in prevendita, vista la capienza limitata della sala).