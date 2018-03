Firenze, 7 marzo 2018 - Sabato sera (10 marzo) all’insegna della beneficienza in Palazzo Vecchio, dove si terrà il Charity Gala ‘La Notte dei sogni’, una serata di solidarietà organizzata dall’Associazione Fiorenzo Fratini onlus patrocinata dal Comune di Firenze. L’evento, presentato dall’assessore al Welfare Sara Funaro e dalla presidente dell’Associazione Fiorenzo Fratini onlus Giovanna Cammi Fratini, avrà inizio alle 19.30 e sarà presentato dalla giornalista enogastronomica Annamaria Tossani. Nel corso della serata si alterneranno momenti di musica e spettacolo e una speciale asta benefica, con la partecipazione speciale degli artisti Emanuela Aureli e Andrea Perroni.

“Questo appuntamento è diventato una tradizione per il Comune e la città di Firenze grazie all’Associazione Fiorenzo Fratini onlus e a Giovanna Cammi Fratini - ha detto l’assessore Funaro - che, con grande passione, svolge di anno in anno un lavoro encomiabile per cercare di dare risposte concrete alle realtà associative dei nostri territori”. “Negli ultimi anni i rapporti tra Comune e Associazione si sono rafforzati e abbiamo stretto una sinergia importante attraverso cui cerchiamo di attivare insieme dei progetti per andare incontro ai bisogni dei fiorentini. Inoltre pensiamo che, oltre al contributo economico che viene dato, il grande valore aggiunto delle attività dell’Associazione Fratini è il fatto che viene data visibilità a tante realtà associative che spesso lavorano nel silenzio”. “Grazie al Comune di Firenze che ci accoglie a Palazzo Vecchio già da diversi anni - ha detto la presidente all’Associazione Fratini Giovanna Cammi Fratini -. Questo per noi è un segno molto importante perché avere il Comune al nostro fianco è fondamentale”.

L’Associazione Fiorenzo Fratini Onlus, nata nel 2002 in ricordo dell’imprenditore fiorentino, con lo scopo di portare avanti i suoi insegnamenti e promuovere i valori della famiglia e della solidarietà, con eventi come questo e grazie soprattutto alla collaborazione di aziende e singole persone, negli anni ha raccolto fondi a favore di importanti realtà dell’associazionismo e del volontariato, operanti su territorio nazionale ed internazionale. Solo nel 2017 le attività dell’Associazione hanno portato a raccogliere oltre 380.000 euro, che hanno permesso di aiutare 19 tra associazioni, enti e onlus e promuovere numerosi progetti di solidarietà, come, ad esempio, lo sviluppo, in collaborazione dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma, di App to Young la prima applicazione per smartphone e tablet dedicata alla prevenzione e supporto del disagio giovanile. Tra le altre realtà supportate nel 2017, solo per citarne alcune, il Progetto Villa Lorenzi , Itaca Onlus, la Dynamo Camp Onlus, l’Istituto Piccole Suore dei Poveri, Skirace ASD di Parma, l’Associazione Tumori Toscana Onlus. La missione dell’Associazione Fiorenzo Fratini non si ferma qui, ma prosegue anche nel 2018 con tanti obiettivi da raggiungere anche grazie ad iniziative come ‘La Notte dei sogni’. I progetti messi in programma per l’anno in corso sono suddivisi in 4 aree:

RICERCA In collaborazione con l’Università di Firenze, SOD di Genetica Medica, l’Associazione Fiorenzo Fratini promuoverà un progetto di ricerca diretto dalla Prof.ssa Sabrina Giglio e dedicato alla Medicina Genomica e alla terapia personalizzata per la paralisi cerebrale dei neonati pretermine.

BAMBINI In quest’area di attività l’Associazione supporterà il Progetto perBene che punta alla creazione di un centro di accoglienza e supporto per ragazzi diversamente abili, e sosterrà la Fondazione Together To Go Onlus nelle sue attività di sostegno per la riabilitazione dei bambini colpiti da patologie neurologiche complesse.

FAMIGLIA Si confermeranno le azioni a supporto della famiglia grazie alla promozione del Progetto Centri SMART per bambini malati di Atrofia Muscolare Spinale, sviluppato da Famiglie SMA Onlus, e del progetto I Manuali di Casadasè dedicato a giovani e adulti affetti da autismo, ideato dall’associazione di volontariato AutismoFirenze.

ASSISTENZA AI MALATI Nel campo dell’assistenza ai malati sono in programma attività a sostegno del progetto Mai Soli dell’Associazione Tumori Toscana Onluse il contributo per l’acquisto di Colonna Broncoscopica in collaborazione con gli Amici del Pronto Soccorso Onlus di Firenze. Le iniziative utili per la raccolta fondi a supporto di questi progetti, inaugurate lo scorso 11 febbraio sulle piste innevate della Val di Luce dal tradizionale Trofeo Fratini, giunto alla sua quindicesima edizione, dopo ‘La Notte dei sogni’ proseguiranno con l’evento ‘Cuochi allo sbaraglio’, in programma il 12 aprile al Mercato Centrale, e si concluderanno il 15 maggio con un’iniziativa sempre dedicata alla cucina che si terrà alla Buoneria, a Firenze, e che vedrà questa volta protagonisti i bambini.