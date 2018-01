Empoli, 26 gennaio 2018 - Non è un germe contagioso quello che ha colpito la titolare di un negozio di Fucecchio che da domenica scorsa è ricoverata per una meningite da pneumococco. La Asl Toscana Centro e il Comune di Fucecchio tengono a precisare che la patologia che ha colpito la donna che ora sta meglio ed è in via di guarigione, non determina contagio e non richiede di fare alcuna profilassi diversamente da quanto accade, invece, con la meningite da meningococco che può dare problemi gravi.

Nessun rischio di contagio quindi - si legge in una nota - può derivare né da parte della donna né da parte dei suoi conoscenti né tantomeno dalla frequenza del negozio.

"Si tratta di un germe non contagioso - spiega Gabriele Mazzoni, responsabile dell'Igiene Pubblica di Empoli - che in questo periodo è ubiquitario e complica spesso sindromi influenzali con polmoniti, otiti e, appunto, meningiti. Questa patologia è in genere curabile con farmaci adatti".