Empoli, 25 gennaio 2018 - Un copione realistico e divertente pronto a incantare la platea del Teatro Excelsior di Empoli. La stagione di prosa torna nel 2018 con la commedia «Una festa esagerata...!» scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Nello spettacolo in programma mercoledì 31 gennaio alle 21, la piccola borghesia è vista come un grande condominio, fatto di vicini che si scambiano saluti e favori, ma che, al contempo, sono pronti a tradirsi, abbandonarsi e, in qualche caso estremo, anche a condannarsi a vicenda. Vincenzo Salemme è l’effervescente protagonista di questa commedia comica e amara, attenta a strappare risate e, al tempo stesso, a invitare le persone al dialogo e al rispetto reciproco.

Insomma, di motivi per fare tappa all’Excelsior mercoledì prossimo ce ne sono, eccome. Una premessa che vale anche per i prossimi eventi della stagione di prosa empolese. Il cartellone prosegue mercoledì 14 febbraio con «Vetri rotti» di Arthur Miller, protagonisti Elena Sofia Ricci, Gian Marco Tognazzi e Maurizio Donadoni, diretti da Armando Pugliese. Giovedì primo marzo, andrà in scena «Il sindaco del rione Sanità» di Eduardo de Filippo, riletto da Mario Martone, uno dei massimi registi della scena teatrale italiana. Salterà invece, come già annunciato nelle settimane scorse, lo spettacolo «Rosalind Franklin» con Asia Argento previsto per il 15 marzo.

Sarà sostituito martedì 3 aprile dalla commedia musicale «Viktor & Viktoria», liberamente ispirata all’omonimo film di Reinhold Schunzel e che vede protagonista in scena Veronica Pivetti. La stagione, promossa dal Comune di Empoli e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia empolese Giallo Mare Minimal Teatro, è tutta da seguire, dunque. La vendita dei biglietti verrà effettuata esclusivamente al Minimal Teatro di Empoli in via Veronese 10. Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Empoli allo 0571. 757729 – 757625 o a Giallo MareMinimal Teatro telefono allo 0571. 81629 – 83758.