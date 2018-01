di Costanza Ciappi Fucecchio, 16 gennaio 2018 - Una mostra interamente dedicata a uno dei giochi più celebri per i più piccoli e non solo. Parliamo di Lego, i famosissimi mattoncini colorati che da sempre aiutano grandi e piccini a stimolare la fantasia, creando forme e costruzioni delle più disparate. Ecco che a Fucecchio è nato «Callebricks», - nome che deriva dall’unione di «Calle», dove si terrà la mostra, e «briks» ovvero il corrispettivo di mattoni in inglese – in cui i mattoncini più famosi del mondo saranno gli indiscussi protagonisti.

All’interno dell’esposizione vi saranno delle istallazioni completamente realizzate con coloratissimi e perfetti incastri. Sarà possibile visitare la mostra nel prossimo week-end, sabato 20 e domenica 21, dalle ore 10 alle 19 nei locali della Contrada Cappiano a Ponte a Cappiano.

Chi avrà il piacere di partecipare all’evento si troverà di fronte a delle vere e proprie statue e sculture interamente realizzate con i Lego. Dalle riproduzioni in scala di edifici simbolici del nostro territorio ai personaggi, e tanto altro. Delle vere e proprie opere d’arte moderne si potrebbe dire, che lasceranno certamente a bocca aperta per la minuziosità e cura dei dettagli. Un lavoro certosino. E’ stato possibile realizzare l’evento grazie alla partecipazione di ToscanaBricks -Lego User Group, gruppo fondato nel 2012, il primo ad aver organizzato un evento a tema Lego in Toscana.