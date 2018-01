Arezzo 17 gennaio 2018 - Duecento squadre di freccette sopravvissute alle varie fasi del campionato e più di mille giocatori. Questi i numeri delle finali nazionali a squadre Opendart e delle finali Dart Master Opendart di freccette che si terranno ad Arezzo il 19, 20 e 21 gennaio saranno ad Arezzo Fiere per provare ad aggiudicarsi il titolo di campioni d Italia. Una vera ondata di giocatori di freccette elettroniche che invaderà la città di giocatori di softdart provenienti da molte parti d’Italia. Sono otto le regioni dove la Federazione OpenDart svolge i propri campionati: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. Le migliori squadre ed i migliori giocatori si riuniranno tre giorni ad Arezzo sfidandosi per salire sul tetto d’Italia. L’organizzazione di questo evento, che non si era mai svolto in Toscana, è stato affidato ad Andrea Landini, Barbara Pattaro, Gianluca Conese e tutto lo staff Odf. Il 19 gennaio, alle 18 al Centro Affari le finali italian Dart Master 2017 con i giocatori nazionali di serie A, serie B, serie C e serie donne. Sono 64 i giocatori, per ogni categoria, che attraverso i tornei di qualificazione disputati nell’intero anno, si sono aggiudicati il diritto e il merito di partecipare a questa serata. Il gioco è 501 double out (serie A), master out (serie B)o single out (serie C/Donne); i due giocatori iniziano da 501 e vince chi scala i propri punti fino ad arrivare per primo esattamente a 0. Il sabato mattina alle 9 avranno inizio le finali nazionali a squadre, ma solo domenica 21 sarà decretata la squadra vincitrice di ogni categoria. Ogni squadra è composta da almeno quattro giocatori, le squadre saranno più di duecento.

Le freccette rappresentano un movimento sportivo dilettantistico, che ha, alla sua base, il fair-play, la voglia di stare insieme e il piacere di divertirsi, tutto condito da un sano agonismo che esige il rispetto e l’educazione che deve avere per l avversario che sta affrontando ma, soprattutto, per lo sport che sta praticando. Una pratica per tutte le età e per tutte le tasche e per questo in costante crescita. Sarà una festa e come per ogni grande evento che si rispetti, non mancheranno grandi ospiti. Ci sarà Cristo Reyes, il più forte giocatore di Spagna, che qui resterà per tutto il weekend, al domenica arriverà il campione portoghese Henrique Sena. Per tutti i dettagli del programma si può consultare il sito www.odf.cc.

Il sabato pomeriggio le squadre che non saranno riuscite a superare il girone, che si svolgerà dalla mattina, non avranno accesso alla fase successiva che sarà ad eliminazione diretta. Fase questa che proseguirà fino a sera. Per tutti i giocatori invece, che per qualsiasi motivo il sabato sera non saranno impegnati con la propria squadra, verrà organizzato dalle 22, un torneo a coppie su due postazioni, diviso in due categorie (A/B e C/D) che durerà fino a notte. La domenica mattina, alle 9 queste finali entreranno nel vivo. Le migliori squadre nazionali si giocheranno le ultime partite. E alle 18:30 di domenica i migliori giocatori saranno premiati.