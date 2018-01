AREZZO, 14 gennaio 2017 - Niente da fare per la Baldaccio, ad Anghiari passa la Fortis Juventus che così mantiene la testa del campionato di Eccellenza Toscana tenendo a debita distanza il Porta Romana che riesce a piegare il Valdarno. Buone notizie per la Bucinese che torna ai tre punti grazie al successo casalingo contro lo Zenith Audax. Per la Castiglionese un altro punto in trasferta che ha l'utilità di dare una spinta d'animo ma che non risolve i problemi. In classifica infatti i giallo viola sono al penultimo posto in coabitazione con Badesse e Antella 99. La zona play out sembra un gabbia anche per la Bucinese che nonostante la vittoria odierna stacca di un punto (a 19) il terzetto della zona bassa e accorcia a -4 sulla Baldaccio che lambisce la zona rossa della classifica.

In Promozione la prima giornata di ritorno segna una stoccata alla capolista, a Pratovecchio passa la Terranuova Traiana, ma le inseguitrici non ne approfittano: il Foiano non va oltre il pari (1-1 sul campo dell'Olimpia Palazzolo), l'Audax Rufina rimedia una sconfitta a Subbiano che scatta in seconda posizione a pari merito con gli amaranto. Male la Sansovino che viene battuta a domicilio dal Pontassieve, altra amarezza a Bibbiena dove i locali si fanno bucare tre volte dal Firenze Ovest. Nella prima giornata di ritorno ecco i primi tre punti per il Cortona Camucia, dopo un turno d'andata difficile la squadra pur non avendo un nuovo allenatore (oggi svolgeva il ruolo il capitano Palazzini), rifila un 3 a 1 netto allo Spoiano.

In Prima categoria gara pirotecnica a Soci dove la capolista deve fare i conti con un ostico Rassina, finisce 3-3, tante reti e tanto divertimento per questo derbyssimo d'alta quota in salsa casentinese. La Bibbienese tiene a bada in trasferta il Bettolle (0-1 per gli ospiti). Macina punti il Mc Valdichiana che riesce a imporsi 1-2 a Levane. Partita amara per il Fratta che viene punito 3-1 dalla Fontebelverde. Il resto della giornata è tutto costituito da pareggi e in classifica cambia poco, resta al comando il Soci Casentino, mentre il Rassina continua a rimanere agganciato alla zona play off sebbene si ritrovi dietro il Mc Valdichiana. Nella zona bassa sempre più complicata la classifica di Poppi e Poliziana (rispettivamente 8 e 7 punti), più chance salvezza per Atletico Levane Leona, Tegoleto e Lucignano.