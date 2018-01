Arezzo, 24 gennaio 2018 - Paura nella notte a Puglia. La paura del fuoco.Le fiamme, per cause ancora da chiarire si sono sviluppate all'interno di un'abitazione, al piano terra di una palazzina a due piani, quando era già passata la mezzanotte.

In casa, vista l'ora, c'era l'intera famiglia: babbo, mamma di 49 anni, tre bambini tra i 7 e i 10 anni e una ragazza di 18. Alle prime fiamme sono fuggiti tutti fuori per mettersi in salvo.

Più a contatto con il fuoco solo il padre, 57 anni, che ha tentato di spegnerlo. E' stato soccorso dal 118 e portato in ospedale in codice rosso: ha solo piccole ustioni ma nel tentativo di affrontare le fiamme ha respirato il fumo, rimanendo in contatto troppo a lungo con l'odore acre e manifestando quindi problemi di respirazione. E' stato portato prima in ospedale e poi è stato trasferito con il Pegaso a Pisa.

La mamma e i figli sono stati portati al pronto soccorso in codice verde, quindi senza alcun pericolo. Sul posto i vigili del fuoco con due mezzi e il 118 con un'ambulanza e un'auto medica. I vigili sono rimasti sul posto con un funzionario e vari uomini: per bonificare l'interno dell'abitazione, provare a capire quali siano state le cause e verificare se ci siano problemi di abitabilità per i prossimi giorni.

Comunque al loro arrivo sia i vigili che i soccorritori si sono trovati di fronte ai sei membri della famiglia che già erano usciti all'esterno. E a quel punto, con coperte termiche e mezzi di soccorso, sono stati portati alle ambulanze e all'auto medica. Figure nella notte, alla luce dei fari, ancora scosse dalla paura per il faccia a faccia con l'incendio.

IN AGGIORNAMENTO