FOIANO DELLA CHIANA, 17 gennaio 2018 - Un programma di eventi intenso per il carnevale al Valdichiana Outlet Village. Da sabato 20 gennaio fino al 25 febbraio scatta «Carnevale in Valdichiana» il cartellone di appuntamenti proposto a Foiano della Chiana, impreziosito dal concerto di un’artista del calibro di Cristina D’Avena. «Nella terra del Carnevale più antico d’Italia – dichiara il Center Manager Riccardo Lucchetti - siamo orgogliosi di presentare anche in questo 2018 un intenso programma di eventi, che prevede la Mostra, la presenza di Cristina D’Avena con i Cosplay in una giornata con finalità benefiche e naturalmente la gara delle mascherate del Carnevale di Foiano». A partire dal 20 gennaio, in collaborazione con il Comitato organizzatore, i cantieri e l’Amministrazione Comunale, in un allestimento scenografico d’eccezione, la Mostra «Viaggio nel Carnevale di Foiano dal 1900 ad oggi» riproporrà scatti fotografici storici del Carnevale più antico d’Italia. Domenica 21 gennaio la «Parata Disney» con i personaggi delle fiabe, per la gioia e il divertimento di grandi e piccini, mentre sabato 27 gennaio alle 16 sarà presente Cristina D’Avena, che interpreterà i suoi più grandi successi e le storiche sigle di cartoon, ormai entrate a far parte della nostra memoria collettiva. L’evento sarà preceduto dall’esibizione dei Cosplay, che dal mondo dei comics si materializzeranno nella Land of Fashion per esibizioni sottoposte al giudizio degli esperti di Chimera Comics Arezzo.

«L’intera giornata del 27 gennaio è organizzata in collaborazione con la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze – annuncia Lucchetti – alla quale destineremo 5 mila euro che verranno utilizzati per progetti di Play Therapy, gli interventi di animazione per bambini in ospedale, di cui la Fondazione è responsabile». Direttamente dallo storico Carnevale di Foiano della Chiana, giunto alla 479^ edizione, sabato 10 febbraio alle 16 è in programma il contest, con tanto di ambìto riconoscimento, dei 4 cantieri (Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici) che invaderanno la Land of Fashion con le loro originali e allegre mascherate, dando vita ad uno spettacolo unico e coinvolgente per le vie e le piazze del Valdichiana Outlet Village. I costumi e le maschere, realizzati rigorosamente a mano, sposano il tema del carro in gara, mentre la sfilata è arricchita da coreografie ogni volta diverse e sempre più complesse, su temi e significati di cronaca e stretta attualità, qui rappresentati in chiave a tratti ironica, a tratti amara. Valdichiana Outlet Village si riconferma non solo centro dello shopping grandi firme a prezzi scontati e teatro di eventi di entertainment di alto livello, ma anche vetrina delle eccellenze del territorio: «Il Carnevale di Foiano può rappresentare al meglio la Valdichiana - conclude Lucchetti – e il mantenimento della sinergia con questo importante evento va nella direzione del nostro impegno in favore dello sviluppo turistico di questo angolo di Toscana».